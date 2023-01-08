Россияне перебросили в Кременную несколько батальонов десантников и тяжелую технику — Гайдай
Россияне перекидывают подкрепление к Кременной (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)
Россияне перебросили в Кременную Луганской области несколько батальонов десантников и тяжелую технику.
Об этом рассказал начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Туда россияне перекинули несколько батальонов десантников и тяжелую технику. Враг там понемногу проседает… Оккупанты пытаются удержать Кременную, чтобы не разделить собственную оборону на Луганщине пополам», — сказал Гайдай.
По его словам, с наступлением морозов ожидается активизация боевых действий.
Он добавил, что на элементах инфраструктуры на захваченных территориях зимой все чаще случаются аварии, потому что захватчики не уделяют ее состоянию никакого внимания.