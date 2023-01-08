Россияне перебросили в Кременную несколько батальонов десантников и тяжелую технику — Гайдай

8 января, 14:56
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Россияне перекидывают подкрепление к Кременной (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Россияне перекидывают подкрепление к Кременной (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Россияне перебросили в Кременную Луганской области несколько батальонов десантников и тяжелую технику.

Об этом рассказал начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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«Туда россияне перекинули несколько батальонов десантников и тяжелую технику. Враг там понемногу проседает… Оккупанты пытаются удержать Кременную, чтобы не разделить собственную оборону на Луганщине пополам», — сказал Гайдай.

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По его словам, с наступлением морозов ожидается активизация боевых действий.

Он добавил, что на элементах инфраструктуры на захваченных территориях зимой все чаще случаются аварии, потому что захватчики не уделяют ее состоянию никакого внимания.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Луганская область Восток Украины Сватово Война на Донбассе Сергей Гайдай Контрнаступление Война России против Украины Кременная

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