Россияне перебросили в Кременную несколько батальонов десантников и тяжелую технику — Гайдай 8 января, 14:56 Россияне перекидывают подкрепление к Кременной (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Россияне перебросили в Кременную Луганской области несколько батальонов десантников и тяжелую технику.

Об этом рассказал начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Туда россияне перекинули несколько батальонов десантников и тяжелую технику. Враг там понемногу проседает… Оккупанты пытаются удержать Кременную, чтобы не разделить собственную оборону на Луганщине пополам», — сказал Гайдай.



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По его словам, с наступлением морозов ожидается активизация боевых действий.

Он добавил, что на элементах инфраструктуры на захваченных территориях зимой все чаще случаются аварии, потому что захватчики не уделяют ее состоянию никакого внимания.