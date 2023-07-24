После успешной работы ВСУ. Оккупанты перебрасывают технику из Мелитополя в Крым — Атеш 24 июля, 16:13 Российская военная техника (Фото:АТЕШ/Телеграм)

Российские военные начали перебрасывать технику во временно оккупированный Крым после очередной удачной работы Сил обороны Украины по оккупантам в Мелитополе.

Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает партизанское движение АТЕШ в Telegram.

Агенты Атеш зафиксировали перемещение от Мелитополя в сторону Крыма военных грузовиков, тягачей и ряда другой техники.



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Партизаны отметили, что россияне продолжают обеспечивать свои войска на фронте, однако это не сможет продолжаться долго.



9 июля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на севере оккупированного города был слышен мощный взрыв. Предварительно, под удар попала военная база россиян.



Позже Федоров отметил, что страна-агрессор РФ увеличивает количество своих военных на временно захваченной территории Запорожской области, чтобы удержать сухопутный коридор в украинский Крым.



13 июля он сообщил, что украинские Силы обороны удачно «отработали» по вражеским позициям российских оккупантов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области, который находится на пути к Мелитополю.



24 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что после начала контрнаступления Силы обороны Украины освободили уже почти 230 кв. километров территорий от оккупационных войск РФ, из них более 192 кв. км на юге страны.

