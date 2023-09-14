Россияне перебрасывают старую военную технику из Крыма на материковую Украину — партизаны 14 сентября, 20:02 Российская военная техника (Фото:АТЕШ)

На железнодорожной станции временно оккупированного Джанкоя партизаны заметили российскую военную технику, которая, вероятно, направляется на материковую Украину.

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ в Telegram.

«Наш агент сообщает, что на железнодорожной станции Джанкой находится склад российской военной техники. Направляется, видимо, в сторону материковой Украины», — говорится в сообщении.

Видео дня

Речь идет о грузовых автомобилях, закрытых вагонах и крытой гусеничной технике. Партизаны добавляют, что эта техника уже старая и очевидно может испортиться в любой момент.

«Из-за значительных потерь в технике рашисты вынуждены расконсервировать старый хлам. Они сажают своих военных на технику, что с большим шансом сломается в самый неподходящий для них момент. Но рашисты не ценят жизнь, даже своих людей», — заявили партизаны.

13 сентября в АТЕШ сообщили, что жители временно оккупированного Севастополя помогли навести ракетный удар по российскому флоту.

В ночь на среду, 13 сентября, появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе, Крымский мост был перекрыт.

Минобороны РФ заявило об атаке ракетами и морскими дронами («безэкипажными катерами»), признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте», а также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем».

OSINT-аналитики предполагали, что в результате удара по судоремонтному заводу Украина могла поразить российскую субмарину класса Kilo и десантный корабль Ropucha.

В украинской разведке заявили, что в результате атаки поврежденные корабль и подлодка не подлежат восстановлению.