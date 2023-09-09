Россияне перебрасывают подкрепления под Работино, чтобы сдержать ВСУ — британская разведка

9 сентября, 12:28
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Россияне перебрасывают дополнительные силы под Работино (Фото:uatv.ua)

Россияне перебрасывают дополнительные силы под Работино (Фото:uatv.ua)

Россия перебрасывает войска в район села Работино Запорожской области из-за продвижения подразделений ВСУ вглубь российской линии обороны.

Об этом сообщается в свежей сводке британской разведки.

Разведка констатирует, что ВСУ продвинулись вглубь многоуровневой основной российской обороны к востоку от Работино.

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Украинская пехота продолжает постепенное тактическое продвижение на российские позиции и подавляет российские силы в этом районе.

«Вполне вероятно, что Россия перебросила силы с других участков фронта для замены ослабленных подразделений в районе Рвботино. Эти переброски, вероятно, ограничивают возможности России по проведению собственных наступательных операций на других участках линии фронта», — отмечают в британской разведке.

Также ведомство сообщает, что украинские силы продолжали давление на российские позиции к югу от Бахмута, постепенно закрепляясь между Клещиевкой и Андреевкой.

Украинский Генштаб в свежей сводке также сообщал, что россияне перебрасывают на Мелитопольское направление наиболее боеспособные части из состава воздушно-десантных войск и пытаются восстановить утраченное положение. Только за последние сутки ВСУ в районе Работино отбили более 10 таких попыток.

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22 августа в Минобороны Украины сообщили, что бойцы зашли в Работино Запорожской области, а на следующий день там установили сине-желтый флаг.

28 августа Минобороны подтвердило освобождение Работино. Оттуда эвакуировали всех гражданских.

Работино — село в Запорожской области, которое россияне оккупировали в марте 2022 года. Оно лежит на автодороге из Орехова в оккупированный Токмак, который называют логистическим хабом армии РФ. От Работино до него около 20 км, а дальше располагается город Мелитополь.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Великобритания Запорожская область Юг Украины Контрнаступление Война России против Украины Работино

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