Очередная партия доисторической техники. Оккупанты перекидывают на фронт зенитные установки 40-х годов 15 октября, 12:27 Зенитная установка С-60 (Фото:Управление стратегических коммуникаций ВСУ/Telegram)

Российские войска начали перекидывание на фронт зенитных установок С-60, разработанных в 40-х годах прошлого столетия.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

"Очередная партия доисторического дерьма, которое кацапы тянут на фронт. Это зенитные установки С-60», – говорится в публикации.

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С-60 – зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм, был разработан в середине 1940-х годов. Ранее этот комплекс в России находился на консервации. На вооружении оккупационной армии он стоял еще в начале 2000-х. С-60 стала первой советской зениткой, наведение которой выполнялось дистанционно.