Очередная партия доисторической техники. Оккупанты перекидывают на фронт зенитные установки 40-х годов
Зенитная установка С-60 (Фото:Управление стратегических коммуникаций ВСУ/Telegram)
Российские войска начали перекидывание на фронт зенитных установок С-60, разработанных в 40-х годах прошлого столетия.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.
"Очередная партия доисторического дерьма, которое кацапы тянут на фронт. Это зенитные установки С-60», – говорится в публикации.
С-60 – зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм, был разработан в середине 1940-х годов. Ранее этот комплекс в России находился на консервации. На вооружении оккупационной армии он стоял еще в начале 2000-х. С-60 стала первой советской зениткой, наведение которой выполнялось дистанционно.