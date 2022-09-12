«Вся информация есть у разведки и СБУ». Как российские оккупанты боятся наступления ВСУ в направлении Мелитополя — отвечает мэр города 12 сентября, 20:46 Эксклюзив НВ Пропаганда российских оккупантов в Мелитополе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска активно пытаются концентрировать силы у оккупированных Мелитополя и Бердянска, опасаясь удара ВСУ в этом месте, рассказал Радио НВ Иван Федоров, городской голова Мелитополя.

Иван Федоров городской голова Мелитополя

— Вчера, 11 сентября, должен был состояться псевдореферендум на временно оккупированных территориях Запорожья. Что в результате произошло, в частности, в Мелитополе?

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— В Мелитополе, как и по всей части Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской, Харьковской областей референдума не было и не могло быть. Его не было по нескольким причинам, первая и основная — сопротивление наших жителей. После двух проходок, которые сделали решисты по квартирам и домам наших жителей, они увидели, что менее 10% наших жителей готовы поддерживать российскую оккупацию и идти на референдум, не значит голосовать «за», а просто идти, меньше 10%.

Второе — это, конечно, работа наших сил сопротивления и партизан, уничтоживших более пяти штабов по подготовке «референдума» и передавших приветствие коллаборантам, принимавшим участие в подготовке этих «референдумов». И один из основных факторов, а может и основной — это, конечно, удачное контрнаступление ВСУ на харьковском направлении.

И именно поэтому этот фейковый референдум остался лишь вражеской пропагандой, которую они довольно часто применяют к нашим жителям. И следует отметить, что этот обман стал знаковым также для коллаборантов, потому что именно «референдумом» рашисты кормили коллаборантов, когда вербовали их перейти на службу к врагу. Сегодня все увидели, что это очередной обман и ничего не значит.

— Как воспринимают в Мелитополе контрнаступление Вооруженных сил Украины на Харьковщине?

— Конечно, воспринимают хорошо, ждут такого же контрнаступления на нашем запорожском направлении и освобождения города Мелитополя. Мы уже слышим звонки от коллаборантов, они готовы служить государству Украина, сейчас по закону наши спецслужбы будут это все документировать. Но единственная просьба у коллаборантов, чтобы эта информация дошла до партизан и они их не трогали. Но ведь мы четко понимаем, что есть закон о коллаборации и далеко не все смогут избежать ответственности.

— А как это происходит, каково количество коллаборантов? Можете подробнее рассказать об этом из того, о чем можете говорить?

— За прошедшую неделю, по меньшей мере, 10 коллаборантов из подразделений образования, из тех, кто принимал участие в организации «референдума», вышли на связь с нами и спецслужбами, по меньшей мере, 10 человек. Сегодня мы будем видеть следующую волну по поводу обращений коллаборантов, потому что враг их точно не будет выпускать за пределы Мелитополя, они окажутся в заложниках и точно подпадут под правосудие нашего государства.

— Вы рассказали, как ведут себя коллаборанты, а как ведут себя сами оккупанты? Как они чувствуют себя, что думают, что планируют?

— Мы видим, уже сегодня они ушли из нескольких сел Токмакского района, из сел Молочанской ОТГ полностью ушли решисты. Ушли, потому что боятся, испуганы, понимают, что их ждет. Все они видят, что происходит на харьковском направлении. Поэтому сегодня они, прежде всего, очень взволнованы той ситуацией и тем контрнаступлением, которого ожидают от Вооруженных сил Украины.

Другая ситуация: они две недели назад начали вывозить свои семьи из нашего города, тем самым подтверждая, что им стало опасно. И буквально час назад прогремели очередные взрывы в Мелитополе, по предварительной информации, мы четко понимаем, что попадание было там, где одно из скоплений рашистской техники, одно из самых больших. Это также придаст им скорости к побегу.

— В начале большой войны, широкомасштабного наступления, мы говорили о том, что враг не контролирует часть Запорожья и даже на картах западных разведок было отдельное пятно в Запорожье, заштрихованное, где россиян не было. Что мы можем сказать сейчас о том, есть свободные города на Запорожье, которые не контролирует враг? Как там живут люди?

— Нет, мы этого не можем говорить, вся эта информация есть у нашей службы разведки, Службы безопасности, ВС Украины. Сегодня мы не будем говорить, в каких городах есть военные, в каких нет. С другой стороны, мы все должны четко понимать, что они достаточно быстро передислоцируются из одного места в другое.

Сегодня мы можем подтвердить факт, что большое количество вражеских войск сконцентрировано на территории Мелитопольского, Веселовского, Бердянского районов, это факт. И они довольно быстро перебрасывают с одного направления на другое, это тоже факт. А что касается свободных территорий и какие пробелы в обороне врага, об этом мы говорить не можем.

— Скажите, пытаются ли сейчас принудить к мобилизации жителей Мелитополя, Запорожья? Мы слышали, что есть такие планы у оккупантов и по поводу юга, удается ли мужчинам избегать этой мобилизации, если такие случаи есть?

— Да, к сожалению, мы видели такие случаи, когда те, кто уже получал вражеские российские паспорта, им сразу же выдают повестку во вражеский военкомат. Мы четко понимаем, почему это делается: потому что сегодня есть необходимость у врага в пушечном мясе и они хотят нашими людьми закрыть эту дыру. Еще раз обращаюсь к нашим жителям, кто остался на временно оккупированных территориях, что ни при каких обстоятельствах нельзя брать вражеские паспорта, потому что это точно приведет к подобного рода поступкам.

— Насколько возможен выезд с территории Запорожья на неоккупированную территорию? Как это можно сделать?

— С территории временно оккупированной Запорожской области можно выехать двумя путями. Первый через Крым, но все должны понимать, что там есть клетка, через которую проходит фильтрация, люди в ней могут ждать пять, восемь, десять часов и просто проходить многочасовые допросы. Второй путь — через город Васильевка, последний город перед линией боевых действий.

Из Васильевки уже прямой путь через серую зону в город Запорожье, подконтрольный правительству Украины. Но через Васильевку довольно сложный путь, потому что там большие очереди и люди могут также несколько дней ночевать прямо в посадке. Но есть подтвержденная информация, что за взятки рашисты пропускают без очереди.

На выезде из Васильевки сотрудники ФСБ фотографируют все паспортные данные, прописки и тому подобное, по нашему мнению, они делают это для подготовки к «референдуму». И все выехавшие, по их данным, будут проголосованы «за».

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