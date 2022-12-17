Россияне отводят часть войск из Каховки и Новой Каховки и призывают коллаборантов эвакуироваться — Генштаб

17 декабря, 07:25
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Российские оккупанты могут покинуть Каховку до конца этого года (Фото:Суспільне.Херсон)

Российские оккупанты могут покинуть Каховку до конца этого года (Фото:Суспільне.Херсон)

Российские оккупанты отводят часть войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области и призывают коллаборантов эвакуироваться в оккупированный Крым.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 297-х суток широкомасштабного вторжения.

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Как сказано в сводке, противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки в район населенного пункта Нижние Сирогозы.

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Сообщается, что среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию о том, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года.

В связи с этим лояльным к оккупантам местным предлагают переезд в временно оккупированный украинский Крым.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Крым Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Каховка Новая Каховка Война России против Украины Генштаб ВСУ Коллаборационизм Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ) деоккупация

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