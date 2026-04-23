«Противник отступил». ВСУ сорвали планы россиян по захвату Бочково в Харьковской области — видео
Понеся потери, противник отступил на исходные позиции, сообщили в 16-м армейском корпусе ВСУ (Фото: Скриншот видео / 16 армейский корпус ВС Украины)
Украинские защитники своевременно разоблачили намерения российских захватчиков по захвату села Бочково Харьковской области и нанесли врагу потери.
Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в 16-м армейском корпусе Вооруженных Сил Украины, опубликовав соответствующее видео.
Отмечается, что оккупанты, сформировав штурмовые группы, пытались выдвинуться в направлении Бочкового двумя маршрутами.
«Благодаря слаженной работе подразделений и четкому управлению со стороны Группировки объединенных сил выдвижение вражеских подразделений было вовремя обнаружено. По личному составу противника нанесены комбинированные поражения с применением артиллерии и беспилотных систем. Понеся потери, противник отступил на исходные позиции», — говорится в описании к видео.
Согласно радиоперехватам, по меньшей мере были ликвидированы двое захватчиков, еще несколько были ранены.
21 апреля спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские войска активизировали штурмовые действия на Харьковщине, в частности под Купянском и Волчанском, пытаясь давить на украинские позиции и сузить плацдарм ВСУ на востоке от Оскола.
По словам Трегубова, сейчас фиксируется общий рост интенсивности боев во всей зоне ответственности, в частности на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях. Исключением остается только Великобурлукское направление, где ситуация относительно спокойная, подчеркнул он. В то же время под Волчанском и Купянском продолжаются активные штурмовые действия россиян.
22 апреля начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса Виталий Саранцев сообщил, что российские войска усилили удары по Богодуховской общине Харьковской области, однако признаков подготовки к наступлению на этом направлении нет.
По словам Саранцева, сейчас оккупанты активизировались по всей линии фронта, и Богодухов не является исключением. Враг наносит удары по линии госграницы и почти по всем приграничным населенным пунктам.