Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в 16-м армейском корпусе Вооруженных Сил Украины, опубликовав соответствующее видео.

Отмечается, что оккупанты, сформировав штурмовые группы, пытались выдвинуться в направлении Бочкового двумя маршрутами.

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«Благодаря слаженной работе подразделений и четкому управлению со стороны Группировки объединенных сил выдвижение вражеских подразделений было вовремя обнаружено. По личному составу противника нанесены комбинированные поражения с применением артиллерии и беспилотных систем. Понеся потери, противник отступил на исходные позиции», — говорится в описании к видео.

Согласно радиоперехватам, по меньшей мере были ликвидированы двое захватчиков, еще несколько были ранены.

21 апреля спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские войска активизировали штурмовые действия на Харьковщине, в частности под Купянском и Волчанском, пытаясь давить на украинские позиции и сузить плацдарм ВСУ на востоке от Оскола.

По словам Трегубова, сейчас фиксируется общий рост интенсивности боев во всей зоне ответственности, в частности на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях. Исключением остается только Великобурлукское направление, где ситуация относительно спокойная, подчеркнул он. В то же время под Волчанском и Купянском продолжаются активные штурмовые действия россиян.

22 апреля начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса Виталий Саранцев сообщил, что российские войска усилили удары по Богодуховской общине Харьковской области, однако признаков подготовки к наступлению на этом направлении нет.

По словам Саранцева, сейчас оккупанты активизировались по всей линии фронта, и Богодухов не является исключением. Враг наносит удары по линии госграницы и почти по всем приграничным населенным пунктам.