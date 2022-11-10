«Могли бы быть более сокрушительные последствия». Что заставляет россиян отступать с правобережья Херсонской области — Мусиенко 10 ноября, 17:15 Эксклюзив НВ Село Архангельское Херсонской области. 9 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Россияне действительно отступают из Херсона, сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Радио НВ.

«Отступление действительно есть. Подготовка к нему велась раньше. <...> Это стало возможным, потому что где-то с августа этого года началась реализация крупной операции, которая заключалась в том, что нужно создать невыносимые условия пребывания врагу на правобережье Херсонщины, прерывая логистику, создавая условия, когда противник будет истощаться», — рассказал Мусиенко.

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Украинские военные, по словам эксперта, более двух месяцев давили на армию РФ, чтобы та отступила:

«Навязывались активные боевые действия для того, чтобы российские войска интенсивно тратили свои средства артиллерийского огня, а, соответственно, не обладали надежными возможностями их подвоза в том количестве, в котором необходимо для ведения боевых действий такой интенсивности. Мы видим, что это зажимание, истощение противника дает свои плоды».

Мусиенко уточнил, что это не просто отход российских войск, словно «жест доброй воли», а удачно реализована стратегия украинских Вооруженных сил.

«Россияне отходят еще и потому, что они понимают: даже в боях Херсон им не удержать. Они хотят создать для своей внутренней публики в России иллюзию того, что они отходят в качестве „жеста доброй воли“ и что они якобы хотят сохранить жизнь личного состава, а не отойти в результате полного, решительного разгрома и потери всех своих войск, что должно было еще более сокрушительные последствия для репутации, имиджа российских властей внутри [страны-агрессора]», — добавил Мусиенко.