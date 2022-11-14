Россияне начали отступать из Херсонской области до приказа Шойгу — нардеп Костенко

14 ноября, 15:28
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Уничтоженная техника российских войск в Херсоне, 13 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Уничтоженная техника российских войск в Херсоне, 13 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Cекретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Радио НВ рассказал, что российские войска начали отступать из Херсонской области еще до приказа главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

В эфире Радио НВ, Костенко отметил, что, когда Силы обороны Украины прибыли на позиции оккупантов, то «уже не увидели техники, а увидели, что они отступают».

https://www.youtube.com/watch?v=8nketWapq0c

«Также потом появилась информация, что они за неделю готовились, а возможно немного больше: минировали, готовили технику, отводили подбитую технику. А потом стали колоннами выходить. И только на следующий день [командующий российскими войсками в Украине Сергей] Суровикин с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу записали это видео, эту комедию для того, чтобы показать, что вроде бы они приняли такое решение. Но отходить они начали раньше», — рассказал нардеп.

Видео дня

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал оккупантам отступать из Херсона и отводить войска за Днепр 9 ноября.

До этого депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Херсонская область Российская армия Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Роман Костенко Война России против Украины освобождение Херсона отступление Херсон

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