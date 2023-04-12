В Сети появилось еще одно видео с обезглавленными телами украинских бойцов — CNN 12 апреля, 10:45 Погибший военный возле Часового Яра, 9 апреля 2023 года (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

На прошлой неделе в Сети появилось видео с изувеченными телами украинских военных. Об этом сообщает CNN.

Телеканал пишет, что его разместили на пророссийском канале в соцсети 8 апреля. Видео якобы сняли террористы ЧВК Вагнера, показав обезглавленные тела двух украинских бойцов, лежащих на земле возле уничтоженной техники. У них отрезаны головы и руки.

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Закадровый голос, который можно услышать, похоже, изменили, чтобы не удалось идентифицировать личность. «Бронетранспортер взорвался на мине. Они их убили. Кто-то подошел к ним. Подошли к ним и отрезали им головы», — цитирует его CNN.

В российских соцсетях утверждают, что видео сняли возле Бахмута Донецкой области. Журналисты CNN пишут, что не могут самостоятельно подтвердить местонахождение.

Ранее в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты РФ казнили, вероятно, украинского военного, заживо отрезав ему голову ножом. СБУ начала расследование.

Также американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке написал, что россияне в соцсетях опубликовали кадры, на которых видны черепа якобы украинских военных на шпилях в Бахмуте. Пользователи соцсетей пишут, что подобные случаи уже фиксировали в оккупированной РФ Попасной в Луганской области.

6 марта в сети появилось видео, на котором российские военные в упор расстреляли безоружного украинского пленного после слов «Слава Украине». Им был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский, которому посмертно присвоили звание Героя Украины.

До видео с его расстрелом уже всплывали зафиксированные на камеру военные преступления россиян по отношению к украинским военнопленным. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, есть свидетельства о других казнях украинских пленных.

