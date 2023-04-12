Отрезали голову ножом. Появилось видео с жестоким убийством, вероятно, украинского военного россиянами 12 апреля, 09:32 Российские оккупанты жестоко казнят украинских военных (Фото:Минобороны Украины)

Российские оккупанты казнили, вероятно, украинского военного, отрезав ему голову ножом.

Шокирующее видео жестокого убийства появилось в российских провоенных Telegram-каналах вечером 11 апреля. Его также опубликовал в своем Twitter украинский блогер Игорь Лаченков.

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Вначале на видео слышны крики. Мужчина, которого держат россияне, кричит, что ему больно. После этого оккупанты отрезают ему голову ножом. Вероятно, на момент казни он был еще жив.

Свои действия россияне сопровождают словами: «Работаем, братья. Ломай позвоночник. Что, никогда бошку не резал?».

Они также демонстрируют на камеру бронежилет, вероятно, принадлежащий украинскому военному.

На кадрах в видео много зелени, поэтому можно предположить, что оно было снято еще в прошлом году — летом или в начале осени.

После того, как видео начало разлетаться в соцсетях, глава Офиса президента Андрей Ермак написал в своем Telegram, что за все происходящее «будет ответ и ответственность».

В Генштабе ВСУ пока не прокомментировали видео с казнью.

6 марта в сети появилось видео, на котором российские военные в упор расстреляли безоружного украинского пленного. Россияне направили камеру на пленного, он произнес «Слава Украине», после чего кто-то из врагов сразу прицельно выстрелил ему в голову, а затем еще несколько раз в тело.



Вскоре удалось выяснить, что расстрелянным защитником был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Президент Владимир Зеленский 12 марта присвоил Мациевскому звание Героя Украины.

До видео с расстрелом Мациевского всплывали и другие зафиксированные на камеру военные преступления россиян по отношению к украинским военнопленным.

Так в июле прошлого года в сети появилось видео жестоких пыток над украинским пленным. На нем российские солдаты прижимают украинского военного к земле и с помощью чего-то, похожего на канцелярский нож, отрезают его гениталии, а затем подносят их к камере.

Самым масштабным подобным преступлением РФ стало умышленное убийство украинских пленных, среди которых и защитники Азовстали, на территории колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области в июле 2022-го. Тогда россияне под предлогом «обстрела ВСУ» устроили взрыв в помещении, где находились пленные. Погибли около 50 украинцев.

Оккупанты так и не предоставили полный список погибших и не допустили на место трагедии ни международную миссию Красного Креста, ни украинского омбудсмена.

Кроме того, известно о многих случаях пыток голодом, издевательств и психологического давления в отношении украинских военных в российском плену.