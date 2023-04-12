«Россия, какая она есть. Нужен разгром». Зеленский отреагировал на видео с казнью украинского бойца оккупантами

12 апреля, 11:22
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Владимир Зеленский (Фото:Пресс-служба президента)

Владимир Зеленский (Фото:Пресс-служба президента)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на видео, на котором российские оккупанты пытают украинского военного, а затем отрезают ему живьем голову.

Он опубликовал видеообращение в среду, 12 апреля.

Президент подчеркнул, что законная ответственность для РФ будет за все и призвал мировых лидеров отреагировать на террор.

Видео дня

«Есть то, что никому в мире невозможно игнорировать. Как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского пленного мир должен видеть. Это видео России, какой она есть. Что это за существа? Для них нет людей — сын, брат, муж, чей-то ребенок. Это видео России, пытающейся сделать именно это новой нормой. Это не случайность, не эпизод», — заявил он, напомнив о зверствах россиян в Буче.

Зеленский подчеркнул, что в Украине нужно «максимально» сосредоточиться на фронте и помогать: «Главная цель — победить. Главная цель — мощность, чтобы победить. Разгром оккупанту, приговоры убийцам, трибунал государству-злу».

Ранее в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты РФ казнили, вероятно, украинского военного, заживо отрезав ему голову ножом. СБУ начала расследование.

6 марта в сети появилось видео, на котором российские военные в упор расстреляли безоружного украинского пленного после слов «Слава Украине». Им был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский, которому посмертно присвоили звание Героя Украины.

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До видео с его расстрелом всплывали и другие зафиксированные на камеру военные преступления россиян по отношению к украинским бойцам. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, есть свидетельства о других казнях украинских пленных.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Пленные Пытки Пленный Владимир Зеленский Военные преступления РФ Война России против Украины

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