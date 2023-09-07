Россияне во время массированных атак отправляют на рубежи пусков больше самолетов, чем выпускают ракет — Игнат

7 сентября, 16:20
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Российские оккупанты 6 сентября атаковали Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты 6 сентября атаковали Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты во время последних массированных ракетных атак часто используют больше самолетов, чем в итоге выпускают ракет. Таким образом оккупанты тренируют летный состав.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат объяснил, что россияне во время тренировочных полетов совершают имитационные пуски, практикуют выходы на пусковые рубежи и возвращаться на аэродромы.

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«Эта отработка имитационных пусков, которые они проводят, залетая в зону пуска… Таким образом тренируется летный состав их — взлетать, выходить на рубеж пуска ракет», — рассказал Игнат.

Спикер отметил, что во время одного из последних массированных ракетных ударов РФ подняла в небо девять бомбардировщиков, но запустила семь ракет.

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В ночь на 6 сентября Россия запустила по Украине несколько групп ударных беспилотников и ракеты различных типов. Дроны около трех часов атаковали Измаильский район Одесской области, где расположены порты Измаил, Килия и Рени, а ракеты ударили по Киеву.

Во время ночной атаки РФ украинские военные уничтожили 23 из 33 воздушных целей, среди которых семь ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные с девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Ракеты Самолеты Война России против Украины Юрий Игнат

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