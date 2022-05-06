Россияне отправили на оккупированные территории Украины около полутора тысяч пропагандистских книг 6 мая, 17:55 Цей матеріал також доступний українською Целью таких действий врага является осквернение истории Украины и ее деятелей. (Фото:Telegram/Людмила Денисова)

Российские оккупанты отправили из Крыма почти полторы тысячи пропагандистских книг на временно захваченные территории Херсонской и Запорожской областей.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram .

Целью таких действий врага является осквернение истории Украины и ее деятелей.

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Такие методы были присущи советским узурпаторам, которые уничтожали историю и идентичность украинского народа и навязывали свою идеологию.

Такие действия агрессора грубо нарушают декларации Генеральной Ассамблеи ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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