Россияне отправили на фронт 150 коллаборантов из оккупированного Мариуполя 24 февраля, 05:48 Российские военные (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

Россияне отправили на передовую 150 коллаборантов из временно оккупированного Мариуполя. Среди них было 120 сержантов и 30 офицеров.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



По его словам, среди них было 120 сержантов и 30 офицеров.

«Уже есть подтвержденный возврат в пластиковом пакете на кладбище 14 из них. Ждем остаток 136 в пополнении группы Кобзона в ближайшее время», — добавил Андрющенко.

Видео дня