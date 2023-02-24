Россияне отправили на фронт 150 коллаборантов из оккупированного Мариуполя
Российские военные (Фото:Минобороны РФ / Facebook)
Россияне отправили на передовую 150 коллаборантов из временно оккупированного Мариуполя. Среди них было 120 сержантов и 30 офицеров.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, среди них было 120 сержантов и 30 офицеров.
«Уже есть подтвержденный возврат в пластиковом пакете на кладбище 14 из них. Ждем остаток 136 в пополнении группы Кобзона в ближайшее время», — добавил Андрющенко.