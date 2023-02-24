Россияне отправили на фронт 150 коллаборантов из оккупированного Мариуполя

24 февраля, 05:48
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Российские военные (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

Российские военные (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

Россияне отправили на передовую 150 коллаборантов из временно оккупированного Мариуполя. Среди них было 120 сержантов и 30 офицеров.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, среди них было 120 сержантов и 30 офицеров.

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«Уже есть подтвержденный возврат в пластиковом пакете на кладбище 14 из них. Ждем остаток 136 в пополнении группы Кобзона в ближайшее время», — добавил Андрющенко.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Мариуполь Война в Украине Коллаборант Война России против Украины Коллаборационизм

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