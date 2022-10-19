Оккупанты отложили начало отопительного сезона в Мелитополе 19 октября, 01:43 Мелитополь (Фото:ria-m.tv)

Россияне отсрочили начало отопительного сезона на временно оккупированных территориях Запорожской области. Коллаборанты даже не знают, когда отопление появится.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.



ЦПока мелитопольцы мерзнут, а в детских садах и школах температура ниже нормы, оба офиса гауляйтера Балицкого обогревают украденными миникотельными. Жители региона уже не реагируют на обещания рашистов начать отопительный сезон вовремя», — написал мэр.

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По его словам, очередная придуманная причина задержки начала отопительного сезона – состояние труб газоснабжения.

"Так бердянские коллаборанты оправдывают отсутствие даже приблизительной даты пуска голубого топлива", - добавил Федоров.

Ранее Федоров сообщил, что уже несколько месяцев в Мелитополе нет газа, в связи с чем увеличивается количество людей, которые хотят покинуть город.