Оккупанты отложили начало отопительного сезона в Мелитополе
Мелитополь (Фото:ria-m.tv)
Россияне отсрочили начало отопительного сезона на временно оккупированных территориях Запорожской области. Коллаборанты даже не знают, когда отопление появится.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
ЦПока мелитопольцы мерзнут, а в детских садах и школах температура ниже нормы, оба офиса гауляйтера Балицкого обогревают украденными миникотельными. Жители региона уже не реагируют на обещания рашистов начать отопительный сезон вовремя», — написал мэр.
По его словам, очередная придуманная причина задержки начала отопительного сезона – состояние труб газоснабжения.
"Так бердянские коллаборанты оправдывают отсутствие даже приблизительной даты пуска голубого топлива", - добавил Федоров.
Ранее Федоров сообщил, что уже несколько месяцев в Мелитополе нет газа, в связи с чем увеличивается количество людей, которые хотят покинуть город.