Оккупанты отложили начало отопительного сезона в Мелитополе

19 октября, 01:43
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Мелитополь (Фото:ria-m.tv)

Мелитополь (Фото:ria-m.tv)

Россияне отсрочили начало отопительного сезона на временно оккупированных территориях Запорожской области. Коллаборанты даже не знают, когда отопление появится.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

ЦПока мелитопольцы мерзнут, а в детских садах и школах температура ниже нормы, оба офиса гауляйтера Балицкого обогревают украденными миникотельными. Жители региона уже не реагируют на обещания рашистов начать отопительный сезон вовремя», — написал мэр.

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По его словам, очередная придуманная причина задержки начала отопительного сезона – состояние труб газоснабжения.

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"Так бердянские коллаборанты оправдывают отсутствие даже приблизительной даты пуска голубого топлива", - добавил Федоров.

Ранее Федоров сообщил, что уже несколько месяцев в Мелитополе нет газа, в связи с чем увеличивается количество людей, которые хотят покинуть город.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Отопительный сезон Запорожская область Мелитополь Война в Украине Война России против Украины

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