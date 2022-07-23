Россияне отказываются подписывать контракты с Минобороны РФ — ГУР

23 июля, 23:23
Российский оккупант (Фото:t.me/mod_russia)

Российский оккупант (Фото:t.me/mod_russia)

Граждане России отказываются подписывать контракты с Министерством обороны России, сообщил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

«Если первые месяцы тот же БАРС — боевой армейский состав этой страны, как они называют, довольно активно привлекался и мы знаем, как шли и идут формирования этих батальонов — то сейчас мы знаем, уже есть признаки того, что граждане России отказываются подписывать контракты. Находящиеся в БАРСе (отказываются, — ред.) подписывать контракты на прохождение службы, потому что они понимают — они сразу будут направлены к нам, на нашу территорию для ведения боевых действий», — пояснил он.

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На вопрос, где в России больше всего отказываются от подписания контрактов, Скибицкий отметил, что это, прежде всего, зависит от того, в каких подразделениях наибольшие потери.

«Просто люди не хотят продлевать контракт и его расторгают. Потому что юридически войны нет, есть специальная операция, которая позволяет по возвращению в свое подразделение не продлевать контракт. И здесь юристы, как говорится, им наоборот подсказывают, как это правильно сделать. Поэтому что, если бы была война, это была бы совсем другая ответственность за неисполнение приказа», — добавил он.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Россияне Минобороны РФ Контрактная армия ГУР

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