«Полный пи*дец». Россияне отказываются идти на передовую, на них заводят дела — перехват СБУ 13 апреля, 13:00 Цей матеріал також доступний українською Многие российские военные отказываются идти на передовую (Фото:Генштаб)

Российские военные рассказывают родным о неутешительных для РФ результатах боев в войне против Украины, свидетельствует новый перехват от СБУ.



Война России против Украины — главные события 13 апреля

«Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… Тигра так расху*рили, что типы с Тигра на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было», — рассказывает оккупант в перехваченном разговоре.

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Также подразделения вооруженных сил России, которых планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять эти приказы.

«По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют», — говорит военный РФ.

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Он жалуется, что командование не заботится о солдатах: «Наш начальник, почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*дь, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й».



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