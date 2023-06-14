Оккупанты оставили несколько блокпостов в Пологах Запорожской области — городской голова 14 июня, 18:14 Оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Количество российских военных и их техники во временно оккупированных Пологах Запорожской области уменьшилось. Оккупанты оставили несколько блокпостов, которые стоят пустыми.

Об этом городской голова Юрий Коноваленко рассказал Радио Свобода.

По его словам, россиян и их техники в городе стало меньше. В то же время местные жители сообщают, что большинство тех оккупантов, которые остались, переодеваются в гражданскую одежду и перемещаются по городу на велосипедах, скутерах и тому подобное.

Видео дня

«На территории их стало меньше, стало меньше и техники. Они оставили буквально несколько блокпостов, которые сегодня стоят пустые, нет никого на них. Большинство из тех, которые остались, как сообщают наши жители, переодеваются в гражданскую одежду и ездят по городу на велосипедах, скутерах, то есть меньше пытаются двигаться техникой», — рассказал Коноваленко.

Коноваленко утверждает, что представители оккупационной власти в Пологах Запорожской области не выполняют распоряжения по эвакуации, хотя такой приказ есть.

«Мы знаем, что территории оккупированные, так называемые администрации, получили „распоряжение“ на эвакуацию. Но на сегодня пока мы не видим подтверждения, что те, кто пришел работать в те администрации, выезжают. То есть всех их видим, знаем, что остаются в городе», — рассказал Пологовский городской голова.

12 июня Министерство обороны Украины сообщило, что за прошедшую неделю украинские защитники продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов.

Ранее Институт изучения войны сообщал о локальных успехах защитников Украины на западе Запорожской области, во время контратак на юго-запад и на юго-восток от города Орехов.