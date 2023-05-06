Готовят провокации. Оккупанты сообщили об остановке всех блоков Запорожской АЭС — Иван Федоров

6 мая, 14:36
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Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты сообщили об остановке всех энергоблоков на Запорожской АЭС. Это может свидетельствовать о подготовке новых провокаций на территории временно оккупированной Запорожской области.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Вместе с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ. Обращаюсь к жителям оккупированных территорий: берегите себя, в ближайшие дни избегайте массовых скоплений людей», — подчеркнул Федоров.

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Он добавил, что следует доверять сообщениям только украинских источников информации.

3 мая представители МАГАТЭ сообщили о факте размещения российскими оккупантами военной техники, оружия и взрывчатки в помещении турбинного отделения энергоблока № 4 Запорожской АЭС.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Запорожская область Провокации МАГАТЭ Запорожская АЭС Иван Федоров Оккупация

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