Страна-агрессор Россия открыто публикует видео, как целенаправленно наводит свои беспилотники на украинских спасателей .

Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), комментируя кадры и сообщения, появившиеся в российских пропагандистских пабликах.

Как отметили в ГСЧС, россияне целят по тем, кто не воюет, не носит оружия, а спасает жизни после их же атак.

«Это не просто террор — это демонстративная бесчеловечность. Метить в тех, кто вытаскивает людей из-под завалов, — значит воевать против самой жизни», — подчеркнули в ГСЧС.

Ранее 6 июля в ГСЧС сообщили, что россияне атаковали спасателей в Харькове и Херсоне. Так, в Харькове враг ударил по городу с помощью беспилотника. После прибытия спасателей на место пожара оккупанты нанесли повторный удар.

В Херсоне пожар в результате вражеского обстрела возник на территории АЗС. Когда спасатели прибыли для тушения, враг целенаправленно атаковал их повторно.

4 июля российские войска повторно атаковали Кривой Рог после приезда спасателей.