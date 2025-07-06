«Демонстративная бесчеловечность». Россияне публикуют кадры, как намеренно наводят дроны на украинских спасателей — видео
Российский дрон атакует украинских спасателей в Херсоне (Фото: Скриншот видео / Telegram)
Страна-агрессор Россия открыто публикует видео, как целенаправленно наводит свои беспилотники на украинских спасателей.
Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), комментируя кадры и сообщения, появившиеся в российских пропагандистских пабликах.
Как отметили в ГСЧС, россияне целят по тем, кто не воюет, не носит оружия, а спасает жизни после их же атак.
«Это не просто террор — это демонстративная бесчеловечность. Метить в тех, кто вытаскивает людей из-под завалов, — значит воевать против самой жизни», — подчеркнули в ГСЧС.
Ранее 6 июля в ГСЧС сообщили, что россияне атаковали спасателей в Харькове и Херсоне. Так, в Харькове враг ударил по городу с помощью беспилотника. После прибытия спасателей на место пожара оккупанты нанесли повторный удар.
В Херсоне пожар в результате вражеского обстрела возник на территории АЗС. Когда спасатели прибыли для тушения, враг целенаправленно атаковал их повторно.
4 июля российские войска повторно атаковали Кривой Рог после приезда спасателей.