«Отвод войск под плотным огнем». Россияне оккупировали Новолуганское в Донецкой области

26 июля, 21:54
Новолуганское (Фото:facebook.com/zhebrivskyi)

Новолуганское (Фото:facebook.com/zhebrivskyi)

Российские оккупанты оккупировали поселок Новолуганское в Донецкой области, который находится под Светлодарском.

Эту информацию подтвердил заместитель начальника Светлодарской городской военной администрации Максим Черевко, сообщает Вільне радіо.

«Мы отошли от Новолуганского. Куда именно отошли — сказать не могу. Мне известно, что вывод войск был под плотным напором», — отметил он.

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По его словам, на этом направлении до сих пор ведутся бои.

«Постоянные обстрелы возле Семигорья, Кодемы, вся сторона под шквальными артиллерийскими обстрелами, а также наносятся авиаудары», — добавил он.

Сегодня в российских сводках сообщалось о якобы захвате Углегорской ТЭС, однако Черевко пока не подтверждает и не опровергает эту информацию.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины

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