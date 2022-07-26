«Отвод войск под плотным огнем». Россияне оккупировали Новолуганское в Донецкой области
Новолуганское (Фото:facebook.com/zhebrivskyi)
Российские оккупанты оккупировали поселок Новолуганское в Донецкой области, который находится под Светлодарском.
Эту информацию подтвердил заместитель начальника Светлодарской городской военной администрации Максим Черевко, сообщает Вільне радіо.
«Мы отошли от Новолуганского. Куда именно отошли — сказать не могу. Мне известно, что вывод войск был под плотным напором», — отметил он.
По его словам, на этом направлении до сих пор ведутся бои.
«Постоянные обстрелы возле Семигорья, Кодемы, вся сторона под шквальными артиллерийскими обстрелами, а также наносятся авиаудары», — добавил он.
Сегодня в российских сводках сообщалось о якобы захвате Углегорской ТЭС, однако Черевко пока не подтверждает и не опровергает эту информацию.
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