«Удержание юга для россиян нереально». Когда Украина пойдет в контрнаступление — Загороднюк 8 июня, 21:37 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Военная техника, захваченная украинскими военными, уже используется против оккупантов (Фото:59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка/Facebook)

Бывший министр обороны Андрей Загороднюк в эфире Радио НВ объяснил, почему российским военным не удастся удержать юг Украины.

«Что они сделали в Херсонской и вообще на юге? Они начали окапываться, устанавливать позиционные укрепления для того, чтобы задержаться и как-то сдержать наши попытки контратак. Но расстояния столь огромны. <...> Удержать это, просто закопав свои артиллерийские орудия, танки, — нереально», — сказал Загороднюк.

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Разрушение Украиной укреплений оккупантов — это вопрос времени, убежден эксминистр обороны:

«Как только они ослабят давление, мы имеем все шансы для контратаки и системного контрнаступления».

Оперативное командование Південь сообщило, что 7 июня российские войска продолжили обстреливать Николаев и окрестности из артиллерии. Украинские военные нанесли четыре удара по скоплению сил врага.

Ранее в Генштабе заявляли, что оккупационные войска при поддержке артиллерии и армейской авиации совершили наступательные действия в направлении Лозово — Белая Криница в Херсонской области, но безуспешно.

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