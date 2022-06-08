«Удержание юга для россиян нереально». Когда Украина пойдет в контрнаступление — Загороднюк

8 июня, 21:37
Эксклюзив НВ
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Военная техника, захваченная украинскими военными, уже используется против оккупантов (Фото:59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка/Facebook)

Военная техника, захваченная украинскими военными, уже используется против оккупантов (Фото:59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка/Facebook)

Бывший министр обороны Андрей Загороднюк в эфире Радио НВ объяснил, почему российским военным не удастся удержать юг Украины.

«Что они сделали в Херсонской и вообще на юге? Они начали окапываться, устанавливать позиционные укрепления для того, чтобы задержаться и как-то сдержать наши попытки контратак. Но расстояния столь огромны. <...> Удержать это, просто закопав свои артиллерийские орудия, танки, — нереально», — сказал Загороднюк.

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Разрушение Украиной укреплений оккупантов — это вопрос времени, убежден эксминистр обороны:

«Как только они ослабят давление, мы имеем все шансы для контратаки и системного контрнаступления».

https://www.youtube.com/watch?v=D9dzfRLkiLA&t=289s

Оперативное командование Південь сообщило, что 7 июня российские войска продолжили обстреливать Николаев и окрестности из артиллерии. Украинские военные нанесли четыре удара по скоплению сил врага.

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Ранее в Генштабе заявляли, что оккупационные войска при поддержке артиллерии и армейской авиации совершили наступательные действия в направлении Лозово — Белая Криница в Херсонской области, но безуспешно.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Запорожская область Херсонская область Юг Украины Николаевская область Война в Украине Радио НВ Андрей Загороднюк Война России против Украины

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