Российский террор. В результате обстрела Житомирской области пострадали 17 человек 20 июля, 21:07 Последствия российского обстрела Житомирской области (Фото:Чудновская община)

В результате вражеской атаки РФ на Житомирскую область 19 июля пострадали 17 человек, они находятся в больницах.

Об этом сообщает пресс-служба Чудновской общины.

В результате военной агрессии российских оккупантов в общине, по результатам предварительного обследования пострадало четыре объекта критической и 10 объектов социальной инфраструктуры, повреждено более 500 жилых домов, в том числе хозяйственные постройки, автомобили, линии электропередач.

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По прогнозам объемы нанесенного ущерба составляет около 8 млн гривен. В настоящее время ликвидация последствий до сих пор продолжается.

Также в результате обстрела ранены 17 человек, пострадавшие находятся в больничных учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь.

Российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed Житомирскую область под утро среды, 19 июля.