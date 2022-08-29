Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска
Последствия обстрела Славянска, 29 августа (Фото:Скриншот видео Радио Свобода via Telegram)
Российские войска обстреливают из артиллерии Славянск в Донецкой области.
Об этом сообщает Радио Свобода.
На опубликованных видео корреспондент с военными спускается в убежище. После этого слышны взрывы. Обстрел произошел около 14:00 и пришелся на жилые кварталы города.
Информации о жертвах или пострадавших пока нет.
29 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что на Славянском направлении оккупанты пытались провести бессмысленную разведку боем в районе населенного пункта Долина. Понесли потери и отошли.
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