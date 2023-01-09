Россияне обстреляли жилой квартал Херсона, есть погибший — ОП

9 января, 22:28
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Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область и Херсон (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область и Херсон (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты обстреляли Херсон в понедельник, 9 января. В результате атаки погиб человек.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

«Оккупанты в очередной раз обстреляли город. Снаряд упал прямо на перекресток жилого квартала», — пишет он.

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Тимошенко добавил, что из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме. В результате российской атаки погиб один человек.

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Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область и Херсон.

Днем в понедельник оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Также в этот день россияне обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсоне, спровоцировав пожар. В результате атаки разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных.

https://www.youtube.com/embed/3EibWVfykdI
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Херсон Войска РФ

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