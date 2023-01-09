Россияне обстреляли жилой квартал Херсона, есть погибший — ОП
Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область и Херсон (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Российские оккупанты обстреляли Херсон в понедельник, 9 января. В результате атаки погиб человек.
Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
«Оккупанты в очередной раз обстреляли город. Снаряд упал прямо на перекресток жилого квартала», — пишет он.
Тимошенко добавил, что из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме. В результате российской атаки погиб один человек.
Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область и Херсон.
Днем в понедельник оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. Один человек погиб, еще один получил ранения.
Также в этот день россияне обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсоне, спровоцировав пожар. В результате атаки разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных.