Россияне ударили из Градов по жилому дому в Каменском Запорожской области: три человека погибли

19 марта, 17:00
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Российский обстрел убил троих людей в Каменском Запорожской области (ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО) (Фото:Минобороны РФ)

Российский обстрел убил троих людей в Каменском Запорожской области (ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО) (Фото:Минобороны РФ)

Российские войска ударили из Градов по жилому дому в Каменском Васильевского района Запорожской области. В результате российского обстрела погибли три человека.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

Еще два человека получили ранения, им оказывается помощь.

В ОВА в очередной раз призвали жителей прифронтовых районов эвакуироваться ради собственной безопасности.

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«Враг не имеет успеха на поле боя с ВСУ, поэтому целенаправленно убивает гражданских украинцев», — отметили в ОВА.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Запорожская область Запорожье РСЗО Град Война России против Украины

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