Россияне из Ураганов обстреляли Днепропетровщину: один человек погиб, еще шесть ранены

21 августа, 19:29
Россияне из Ураганов обстреляли Зеленодольскую общину на Днепропетровщине (Фото:Микола Лукашук / Telegram)

Россияне из Ураганов обстреляли Зеленодольскую общину на Днепропетровщине (Фото:Микола Лукашук / Telegram)

Российские оккупанты вечером в воскресенье, 21 августа, из Ураганов обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области, в результате чего погибла женщина и ранены еще шесть гражданских, среди которых ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, в Зеленодольск прилетели 15 реактивных снарядов.

Погибла 59-летняя женщина. Шесть человек ранены, среди них девятилетний мальчик. Все они находятся в больнице. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

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Глава ОВА сообщил, что в городе есть разрушение жилья. Российские снаряды повредили также детскую спортивную школу.

На месте работают спасатели и полиция — выясняют детали.

Зеленодольская ОТГ находится на юге Криворожского района, имеет выход к Каховскому водохранилищу, противоположный берег которого оккупирован, и граничит с Херсонской областью, где в 5−6 км от территории общины проходит линия фронта.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Днепропетровская область Днепропетровская ОГА РСЗО Ураган Валентин Резниченко Война России против Украины

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