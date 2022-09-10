Россияне обстреляли Зеленодольск в Днепропетровской области: попали в промышленное предприятие 10 сентября, 16:31 Последствия обстрела Днепропетровской области, 3 сентября (Фото:Valentyn Reznichenko via Telegram/via REUTERS)

Оккупанты обстреляли из Ураганов Зеленодольск в Днепропетровской области, сообщил в Telegram глава облсовета Николай Лукашук.



«В полдень оккупанты „поздравили“ еще один город-именинник в Днепропетровской области — Зеленодольск. Вместо фейерверков — Ураганы, вместо пожеланий — обстрел промышленного предприятия», — написал он.

Видео дня

По словам Лукашука, обошлось без разрушений и пострадавших.

Глава Днепропетровского облсовета подчеркнул, что Зеленодольск — город в Криворожском районе, который страдает от обстрелов едва ли не больше всех.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.