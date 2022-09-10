Россияне обстреляли Зеленодольск в Днепропетровской области: попали в промышленное предприятие

10 сентября, 16:31
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Последствия обстрела Днепропетровской области, 3 сентября (Фото:Valentyn Reznichenko via Telegram/via REUTERS)

Последствия обстрела Днепропетровской области, 3 сентября (Фото:Valentyn Reznichenko via Telegram/via REUTERS)

Оккупанты обстреляли из Ураганов Зеленодольск в Днепропетровской области, сообщил в Telegram глава облсовета Николай Лукашук.

«В полдень оккупанты „поздравили“ еще один город-именинник в Днепропетровской области — Зеленодольск. Вместо фейерверков — Ураганы, вместо пожеланий — обстрел промышленного предприятия», — написал он.

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По словам Лукашука, обошлось без разрушений и пострадавших.

Глава Днепропетровского облсовета подчеркнул, что Зеленодольск — город в Криворожском районе, который страдает от обстрелов едва ли не больше всех.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины Николай Лукашук Зеленодольск

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