Россияне обстреляли Зеленодольск в Днепропетровской области: попали в промышленное предприятие
Последствия обстрела Днепропетровской области, 3 сентября (Фото:Valentyn Reznichenko via Telegram/via REUTERS)
Оккупанты обстреляли из Ураганов Зеленодольск в Днепропетровской области, сообщил в Telegram глава облсовета Николай Лукашук.
«В полдень оккупанты „поздравили“ еще один город-именинник в Днепропетровской области — Зеленодольск. Вместо фейерверков — Ураганы, вместо пожеланий — обстрел промышленного предприятия», — написал он.
По словам Лукашука, обошлось без разрушений и пострадавших.
Глава Днепропетровского облсовета подчеркнул, что Зеленодольск — город в Криворожском районе, который страдает от обстрелов едва ли не больше всех.
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