Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть раненные 24 января, 20:47 Последствия обстрела Запорожской области оккупантами (Фото:Нацполиция)

Российские военные нанесли удары из авиации и реактивной артиллерии по городам и селам Запорожской области. В результате были ранены двое мужчин.

Об этом сообщает Нацполиция.

Оккупанты снова атаковали дома гражданских жителей Гуляйпольского района. Осколками от разорванных снарядов повреждено имущество граждан, хозяйственные постройки, территории домовладений.

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Ранения получили жители села Успеновка Пологовского района, двое мужчин с осколочными и минно-взрывными травмами доставлены в больницу.

По словам представителя Сил обороны Евгения Ерина, враг усилился на Запорожском направлении, но не имеет ресурсов для полномасштабного наступления.

23 января Генштаб сообщил, что российские войска пытались наступать на Запорожском направлении и понесли потери.