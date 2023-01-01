Россияне обстреляли Запорожскую область, есть погибший и раненые — ОВА 1 января, 17:15 В результате обстрелов погиб один человек и еще трое мирных жителей получили ранения (Фото:Олександр Старух/Telegram)

Войска РФ в воскресенье, 1 января, обстреляли Орехов Запорожской области. В результате атаки погиб один человек и еще трое мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

«В Орехов в полдень прилетели „новогодние поздравления“ от россиян. Как следствие, один человек погиб, три ранены», — написал он.

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Фото: Александр Старух/Telegram

Фото: Александр Старух/Telegram

Старух выразил соболезнование родным и близким погибшего.

Войска РФ систематически обстреливают прифронтовой Орехов, выпуская по населенному пункту сотни снарядов.

31 декабря Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины. Во время российской атаки украинские силы ПВО сбили 12 из более 20 крылатых ракет РФ. Кроме Киева, россияне ударили по Хмельницкой области (часть областного центра обесточена, семеро пострадавших), Запорожью (четверо пострадавших, в том числе беременная и ребенок) и Николаеву (шесть раненых).