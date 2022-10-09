Россияне второй раз за ночь обстреляли Запорожье, погибли по меньшей мере 17 человек 9 октября, 06:45 Место ракетных ударов в Запорожье (Фото:t.me/starukhofficial)

Российские войска вторично за ночь нанесли ракетные удары по Запорожью. В городе было зафиксировано около 10 прилетов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.



«Враг продолжает терроризировать город Запорожье. Около десятка новых прилетов ракет. Последствия устанавливаются», — говорится в сообщении.

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Обновлено 04:50

Секретарь Запорожской ОВА Анатолий Куртев сообщил, что в результате обстрела был разрушен подъезд в многоквартирном доме.

Также повреждения получили другие многоквартирные дома и дома частного сектора города.

Предварительно есть информация о четырех пострадавших.

Более подробная информация выясняется. На местах продолжают работать соответствующие службы.

«Сохраняется риск повторной атаки врага, поэтому просим не собираться у разрушенных домов», — добавил он.

Обновлено 6:40

В результате ночного ракетного удара по Запорожью погибли по меньшей мере 17 человек.

По предварительным данным, пять частных домов разрушены и около 40 — пострадали.

Также известно, что спасатели уже разрешили коммунальным службам на ликвидацию последствий прилетов. Коммунальщики начинают работать, но людей не хватает.