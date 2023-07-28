Российские оккупанты ударили по Запорожью 28 июля, 00:30 Город Запорожье (Фото:Горсовет)

В четверг вечером, 27 июля, российские оккупанты нанесли удар по городу Запорожье, информация о пострадавших не поступала.

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Он уточнил, что специалисты уже работают над ликвидацией последствий российского удара по областному центру.

Видео дня

«Враг ударил по мирному многотысячному городу, потому что несет потери. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий террористического удара по областному центру. Информация о пострадавших не поступала. Разрушая нашу инфраструктуру, не победить несгибаемый украинский дух и нашу жажду выбить российских преступников с украинской земли», — заявил он.

12 июля в результате атаки россиян по Запорожью ранения получили пять человек, в частности, среди них есть один ребенок.

