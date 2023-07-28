Российские оккупанты ударили по Запорожью

28 июля, 00:30
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Город Запорожье (Фото:Горсовет)

Город Запорожье (Фото:Горсовет)

В четверг вечером, 27 июля, российские оккупанты нанесли удар по городу Запорожье, информация о пострадавших не поступала.

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Он уточнил, что специалисты уже работают над ликвидацией последствий российского удара по областному центру.

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«Враг ударил по мирному многотысячному городу, потому что несет потери. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий террористического удара по областному центру. Информация о пострадавших не поступала. Разрушая нашу инфраструктуру, не победить несгибаемый украинский дух и нашу жажду выбить российских преступников с украинской земли», — заявил он.

12 июля в результате атаки россиян по Запорожью ранения получили пять человек, в частности, среди них есть один ребенок.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Запорожье Война России против Украины

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