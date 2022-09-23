Россияне обстреляли Торецк: есть погибшие и раненые

23 сентября, 00:13
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Обстрел Торецка 22 сентября (Фото:t.me/pgo_gov_ua)

Обстрел Торецка 22 сентября (Фото:t.me/pgo_gov_ua)

В четверг, 22 сентября, российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области при помощи минометов. В результате атаки погибли два человека, есть раненые.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Снаряды попали в жилые дома, авто и магазин. Погибли два мирных жителя города — мужчина и женщина. При этом ранения разных степеней тяжести получили шестеро человек, среди которых есть 15-летняя девушка.

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В Офисе генпрокурора отметили, что уже осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Донецкая область Война на Донбассе Война в Украине Торецк Война России против Украины

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