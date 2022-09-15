Россияне обстреляли Таврийский микрорайон Херсона, возможны жертвы 15 сентября, 00:00 Армия РФ хочет обвинить в обстрелах Херсона ВСУ (Фото:Типичный Херсон/Telegram)

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что российские оккупанты обстреляли Таврийский микрорайон Херсона.



Он отметил, что в результате обстрела возможны жертвы. По словам Соболевского, россияне пытаются обвинить в обстреле ВСУ.

«Обстрел Таврийского микрорайона в Херсоне (с возможными жертвами) является очередной кровавой провокацией орков! ВСУ в этот период времени по этому району города не работали! Кроме того, о провокации говорят и анализ места событий и скорость, с которой их пропагандисты прибыли на место трагедии. Твари, не иначе, ответите и за это тоже!», — заявил Соболевский.

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Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко подтвердил информацию об освобождении от оккупантов Киселевки.

Он подчеркнул, что единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию и город Херсон, это знаменитая Чернобаевка.

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