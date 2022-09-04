Зафиксировано более 100 прилетов. Россияне обстреляли Сумскую область из РСЗО, САУ и минометов 4 сентября, 12:18 Сумская область попала под обстрелы оккупантов, 29 августа (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

В ночь на 4 сентября оккупанты обстреляли шесть общин в Сумской области.



Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



«За ночь по территории области было около 100 прилетов из РСЗО, САУ и минометов. Под вражеским огнем оказались общины Шосткинского района: Шалыгинская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская. А также Николаевская сельская и Краснопольская общины Сумского района», — говорится в сообщении.



Видео дня

Отмечено, что обошлось без жертв. Информация о разрушениях уточняется.

Живицкий добавил, что пока неспокойно в Великописаревской общине.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.