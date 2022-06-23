Россияне обстреляли Сумскую область фосфорными снарядами — ОВА

23 июня, 19:15
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Последствия обстрела Сумской области российскими оккупантами, 21 июня (Фото:Сумская ОГА / Telegram)

Последствия обстрела Сумской области российскими оккупантами, 21 июня (Фото:Сумская ОГА / Telegram)

Российские военные в четверг, 23 июня, обстреляли Юнаковскую общину Сумской области фосфорными снарядами. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он также опубликовал соответствующее видео, где видно последствия обстрела со стороны российских оккупантов.

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«При обстреле Юнаковской общины россияне применили фосфорные снаряды», — заявил он.

Видео дня

Глава ОВА добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Он отметил, что снаряды с фосфором запрещены при ведении войны.

За прошедшие сутки, 22 июня, оккупанты совершили более 80 обстрелов по территории Сумской области. По крайней мере один человек погиб.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Сумская область Война России против Украины

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