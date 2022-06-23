Россияне обстреляли Сумскую область фосфорными снарядами — ОВА 23 июня, 19:15 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела Сумской области российскими оккупантами, 21 июня (Фото:Сумская ОГА / Telegram)

Российские военные в четверг, 23 июня, обстреляли Юнаковскую общину Сумской области фосфорными снарядами. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он также опубликовал соответствующее видео, где видно последствия обстрела со стороны российских оккупантов.

«При обстреле Юнаковской общины россияне применили фосфорные снаряды», — заявил он.

Видео дня

Глава ОВА добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Он отметил, что снаряды с фосфором запрещены при ведении войны.

За прошедшие сутки, 22 июня, оккупанты совершили более 80 обстрелов по территории Сумской области. По крайней мере один человек погиб.

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