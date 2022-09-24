Россияне обстреляли Сумскую область: 3 тысячи жителей остались без света 24 сентября, 07:05 Обстрел Сумщины (Фото:t.me/Zhyvytskyy)

Российские оккупанты в пятницу, 23 сентября, в очередной раз обстреляли Сумскую область. Было зафиксировано около 140 «прилетов».

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



Краснопольская община: в 10:00 по окраине Краснополья россияне били из САУ — было четыре прилета. С 11:00 по территории общины был совершен минометный обстрел, 28 прилетов, и атака из артиллерии — 14 прилетов. После 12:00 оккупанты били из РСЗО, было 12 прилетов, и вели артобстрел из САУ — еще 11.

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Белопольская община: с 10:00 захватчики обстреливали общину из САУ — было семь прилетов, а также вели минометный обстрел — восемь прилетов. Около 12:00 минометный обстрел общины продолжился — 10 прилетов. Кроме того, в 13:00 по территории общины с беспилотников враг сбросил взрывное устройство (типа ВОГ-17).

Середино-Будская община: с 13:30 по окраине общины противник бил из САУ (девять прилетов), минометов (три прилета), пулеметов (пять пулеметных очередей). В результате была повреждена линия электропередач. Около 3 тысяч абонентов лишены электроснабжения, работы ведутся.

Юнаковская община: после 14:00 был обстрел из САУ — 30 прилетов.

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