Россияне обстреляли Сумскую область: повреждены дома и электросети, погибла женщина

6 ноября, 19:24
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Последствия обстрела Сумской области, 28 октября (Фото:t.me/mvs_ukraine)

Последствия обстрела Сумской области, 28 октября (Фото:t.me/mvs_ukraine)

Российские оккупанты продолжают атаковать Сумскую область. По Ворожбянской общине за день прилетело 72 снаряда.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

В полдень армия РФ открывала огонь по общине из ствольной артиллерии. «Прилеты» зафиксированы на улицах, во дворах горожан, были и прямые попадания в здания.

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Позже российская армия открыла огонь по общине еще и из РСЗО. В результате ударов были сильно повреждены три частных дома. От одного дома почти ничего не осталось. Также разрушены летняя кухня, баня и сараи.

«Повреждены электросети и осколками побиты газовые трубы. На месте работают аварийные бригады», — написал глава ОВА.

Снаряды также разрывались возле многоквартирного дома. Три квартиры повреждены: выбиты окна, вырваны оконные рамы, двери.

«К сожалению, есть смертельный случай. Осколком убило местную 62-летнюю жительницу, которая во время обстрела была на огороде. Снаряд разорвался как раз в нескольких метрах от нее. Еще одна местная жительница ранена», — добавил Живицкий.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Сумская область Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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