«Чистый терроризм». В Славянске россияне ударили по центральному рынку, двое погибших — Кириленко
Обстрел Славянска, 5 июля (Фото:Павел Кириленко / Telegram)
Во вторник, 5 июня, российские оккупанты обстреляли центральный рынок Славянска. По меньшей мере двое погибших, еще семь — ранены.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его информации, россияне целенаправленно ударили именно в рынок, чтобы было больше жертв среди мирного населения.
«Россияне снова целенаправленно бьют по местам скопления гражданских. Это — чистый терроризм. Государство-террорист (Россия — ред.) должно быть привлечено к ответственности», — заявил он.
Кириленко также призвал местных жителей эвакуироваться, пока не стало слишком поздно.
Во вторник, 5 июля, российские войска совершили массированный обстрел Славянска.
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