«Чистый терроризм». В Славянске россияне ударили по центральному рынку, двое погибших — Кириленко

5 июля, 17:24
Обстрел Славянска, 5 июля (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Обстрел Славянска, 5 июля (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Во вторник, 5 июня, российские оккупанты обстреляли центральный рынок Славянска. По меньшей мере двое погибших, еще семь — ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его информации, россияне целенаправленно ударили именно в рынок, чтобы было больше жертв среди мирного населения.

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«Россияне снова целенаправленно бьют по местам скопления гражданских. Это — чистый терроризм. Государство-террорист (Россия — ред.) должно быть привлечено к ответственности», — заявил он.

Кириленко также призвал местных жителей эвакуироваться, пока не стало слишком поздно.

Во вторник, 5 июля, российские войска совершили массированный обстрел Славянска.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Славянск Донецкая область Российская агрессия Павел Кириленко Война России против Украины

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