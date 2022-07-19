Россияне обстреляли Славянск, двое погибших 19 июля, 20:23 Последствия обстрела жилого дома в Славянске, 19 июля (Фото:ГСЧС)

Во вторник, 19 июля, российские оккупанты обстреляли Славянск. По меньшей мере погибли двое мужчин.

Об этом сообщает ГСЧС.

По информации ведомства, в результате российского обстрела был частично разрушен жилой дом.

Из-под завалов спасателям удалось достать мертвые тела двух мирных жителей.

Видео дня

Также российские захватчики обстреляли соседний Краматорск. Один человек погиб, еще десять — пострадали.

15 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что на Славянском направлении российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.