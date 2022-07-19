Россияне обстреляли Славянск, двое погибших

19 июля, 20:23
Последствия обстрела жилого дома в Славянске, 19 июля (Фото:ГСЧС)

Последствия обстрела жилого дома в Славянске, 19 июля (Фото:ГСЧС)

Во вторник, 19 июля, российские оккупанты обстреляли Славянск. По меньшей мере погибли двое мужчин.

Об этом сообщает ГСЧС.

По информации ведомства, в результате российского обстрела был частично разрушен жилой дом.

Из-под завалов спасателям удалось достать мертвые тела двух мирных жителей.

Видео дня
https://twitter.com/SESU_UA/status/1549437551311785985

Также российские захватчики обстреляли соседний Краматорск. Один человек погиб, еще десять — пострадали.

15 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что на Славянском направлении российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Славянск Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины

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