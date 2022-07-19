Россияне обстреляли Славянск, двое погибших
Последствия обстрела жилого дома в Славянске, 19 июля (Фото:ГСЧС)
Во вторник, 19 июля, российские оккупанты обстреляли Славянск. По меньшей мере погибли двое мужчин.
Об этом сообщает ГСЧС.
По информации ведомства, в результате российского обстрела был частично разрушен жилой дом.
Из-под завалов спасателям удалось достать мертвые тела двух мирных жителей.
Также российские захватчики обстреляли соседний Краматорск. Один человек погиб, еще десять — пострадали.
15 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что на Славянском направлении российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска.
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