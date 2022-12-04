Россияне обстреляли СИЗО в Херсоне, есть раненые — фото

4 декабря, 21:08
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Последствия обстрела (Фото:Департамент по исполнению уголовных наказаний via Facebook)

Последствия обстрела (Фото:Департамент по исполнению уголовных наказаний via Facebook)

В субботу, 4 декабря, российские войска обстреляли здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждены, среди работников есть раненые.

Об этом сообщает Департамент по исполнению уголовных наказаний в Facebook.

«Осужденные и заключенные заранее были перемещены в следственные изоляторы других, более безопасных регионов. В настоящее время вызваны соответствующие службы, ведутся работы по надлежащему процессуальному оформлению данного события», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://www.facebook.com/departamentkvs/posts/pfbid022rxbD8M1LtSF5V4RTk7Mb9Gyq4P8EekX5JGxAt4XvDvcNM7YAgGSXXjk3amcvxH1l&show_text=true&width=500
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Херсон СИЗО Война России против Украины

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