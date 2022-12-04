Россияне обстреляли СИЗО в Херсоне, есть раненые — фото 4 декабря, 21:08 Последствия обстрела (Фото:Департамент по исполнению уголовных наказаний via Facebook)

В субботу, 4 декабря, российские войска обстреляли здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждены, среди работников есть раненые.



Об этом сообщает Департамент по исполнению уголовных наказаний в Facebook.

«Осужденные и заключенные заранее были перемещены в следственные изоляторы других, более безопасных регионов. В настоящее время вызваны соответствующие службы, ведутся работы по надлежащему процессуальному оформлению данного события», — говорится в сообщении.



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