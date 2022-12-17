Россияне обстреляли штаб гуманитарной помощи под Херсоном, есть погибшая и раненые — ОП

17 декабря, 18:38
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Оккупанты ударили по пригороду Херсона из миномета (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Оккупанты ударили по пригороду Херсона из миномета (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Войска РФ обстреляли штаб гуманитарной помощи в селе Степановка Херсонской области. В результате одна женщина погибла и еще два человека были ранены.

Об этом сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram.

Он уточнил, что оккупанты ударили по пригороду Херсона из миномета. Российские удары повредили здание школы, больницы и церкви.

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«Снаряды попали в штаб гуманитарной помощи! Одна женщина скончалась от полученных ранений, еще два человека в больнице», — написал он.

После бегства россиян из Херсона 11 ноября они практически ежедневно обстреливают деоккупированный город.

Утром 17 декабря оккупанты нанесли удары из РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона. В результате погиб 36-летний мужчина, есть одна пострадавшая.

https://www.youtube.com/embed/2HnKFDhOhHE
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Войска РФ Херсонская область Степановка

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