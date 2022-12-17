Россияне обстреляли штаб гуманитарной помощи под Херсоном, есть погибшая и раненые — ОП
Оккупанты ударили по пригороду Херсона из миномета (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)
Войска РФ обстреляли штаб гуманитарной помощи в селе Степановка Херсонской области. В результате одна женщина погибла и еще два человека были ранены.
Об этом сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram.
Он уточнил, что оккупанты ударили по пригороду Херсона из миномета. Российские удары повредили здание школы, больницы и церкви.
«Снаряды попали в штаб гуманитарной помощи! Одна женщина скончалась от полученных ранений, еще два человека в больнице», — написал он.
После бегства россиян из Херсона 11 ноября они практически ежедневно обстреливают деоккупированный город.
Утром 17 декабря оккупанты нанесли удары из РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона. В результате погиб 36-летний мужчина, есть одна пострадавшая.