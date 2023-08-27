Россияне обстреляли село в Херсонской области: есть жертвы

27 августа, 15:08
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Россияне все воскресенье атакуют Херсонскую область (Фото:wikimapia.org)

Россияне все воскресенье атакуют Херсонскую область (Фото:wikimapia.org)

Россияне днем в воскресенье, 27 августа, обстреляли село Веровку Херсонской области. В результате этого один человек погиб, еще один получил ранения. Утром россияне также сбросили управляемые авиабомбы в районе Херсона, Дарьевки, Казацкого и Одрадокаменки.

Об этом сообщают местные власти.

Председатель ОГА Александр Прокудин пишет, что из-за обстрела Веровки погибла 35-летняя женщина. Еще одного местного жителя доставили в больницу с ранениями.

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Утром ОВА сообщала, что российская армия атаковала Херсонскую область с авиации. Враг сбросил управляемые авиабомбы в районе Херсона, Дарьевки, Казацкого и Одрадокаменки.

Информацию о пострадавших и разрушениях там уточняют.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Херсон Херсонская область Война России против Украины

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