Россияне обстреляли село в Херсонской области: есть жертвы 27 августа, 15:08 Россияне все воскресенье атакуют Херсонскую область (Фото:wikimapia.org)

Россияне днем в воскресенье, 27 августа, обстреляли село Веровку Херсонской области. В результате этого один человек погиб, еще один получил ранения. Утром россияне также сбросили управляемые авиабомбы в районе Херсона, Дарьевки, Казацкого и Одрадокаменки.

Об этом сообщают местные власти.

Председатель ОГА Александр Прокудин пишет, что из-за обстрела Веровки погибла 35-летняя женщина. Еще одного местного жителя доставили в больницу с ранениями.

Видео дня

Утром ОВА сообщала, что российская армия атаковала Херсонскую область с авиации. Враг сбросил управляемые авиабомбы в районе Херсона, Дарьевки, Казацкого и Одрадокаменки.

Информацию о пострадавших и разрушениях там уточняют.

