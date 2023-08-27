Россияне обстреляли село в Херсонской области: есть жертвы
Россияне все воскресенье атакуют Херсонскую область (Фото:wikimapia.org)
Россияне днем в воскресенье, 27 августа, обстреляли село Веровку Херсонской области. В результате этого один человек погиб, еще один получил ранения. Утром россияне также сбросили управляемые авиабомбы в районе Херсона, Дарьевки, Казацкого и Одрадокаменки.
Об этом сообщают местные власти.
Председатель ОГА Александр Прокудин пишет, что из-за обстрела Веровки погибла 35-летняя женщина. Еще одного местного жителя доставили в больницу с ранениями.
Утром ОВА сообщала, что российская армия атаковала Херсонскую область с авиации. Враг сбросил управляемые авиабомбы в районе Херсона, Дарьевки, Казацкого и Одрадокаменки.
Информацию о пострадавших и разрушениях там уточняют.