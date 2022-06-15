Россияне обстреляли ракетами поезд с гуманитарной помощью для жителей Донецкой области — советник мэра Мариуполя
Андрюшенко не уточнил, в каком районе и когда именно был уничтожен поезд. (Фото:Андрющенко Time/Telegram)
Россияне запустили ракету по железнодорожному вагону с гуманитарной помощью для жителей Донецкой области, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
«Сначала россияне уничтожили Мариуполь и его жителей. Сейчас российская ракета попала в вагон с гуманитарной помощью World Cental the Kitchen, которая должна была кормить Донетчину и теперь повлияет на мариупольцев по центрам ЯМариуполь», — пишет он в Telegram.
Андрющенко не уточнил, в каком районе и когда именно был уничтожен поезд.
Мариуполь заблокирован войсками РФ более трех месяцев. Действия оккупантов привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Россияне разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.
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