Россияне обстреляли ракетами поезд с гуманитарной помощью для жителей Донецкой области — советник мэра Мариуполя

15 июня, 23:01
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Андрюшенко не уточнил, в каком районе и когда именно был уничтожен поезд. (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Андрюшенко не уточнил, в каком районе и когда именно был уничтожен поезд. (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Россияне запустили ракету по железнодорожному вагону с гуманитарной помощью для жителей Донецкой области, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Сначала россияне уничтожили Мариуполь и его жителей. Сейчас российская ракета попала в вагон с гуманитарной помощью World Cental the Kitchen, которая должна была кормить Донетчину и теперь повлияет на мариупольцев по центрам ЯМариуполь», — пишет он в Telegram.

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Андрющенко не уточнил, в каком районе и когда именно был уничтожен поезд.

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Мариуполь заблокирован войсками РФ более трех месяцев. Действия оккупантов привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Россияне разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Гуманитарная помощь

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