Россияне за день обстреляли пять общин Сумщины, повредив дома и автомобили 7 марта, 00:47 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за день российские оккупанты обстреляли пять общин Сумской области.

Оккупантами были обстреляны Эсманская, Шалыгинская, Белопольская, Краснопольская и Новослободская общины. Россияне применили минометы, артиллерию, крупнокалиберный пулемет и заряженные гранатометными выстрелами (ВОГ) беспилотники.

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В Шалыгинской и Краснопольской общинах в результате вражеских обстрелов повреждены частные дома и автомобили. Всего за сутки было зафиксировано 59 прилетов.