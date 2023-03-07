Россияне за день обстреляли пять общин Сумщины, повредив дома и автомобили
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Сумская областная военная администрация сообщила, что за день российские оккупанты обстреляли пять общин Сумской области.
Оккупантами были обстреляны Эсманская, Шалыгинская, Белопольская, Краснопольская и Новослободская общины. Россияне применили минометы, артиллерию, крупнокалиберный пулемет и заряженные гранатометными выстрелами (ВОГ) беспилотники.
В Шалыгинской и Краснопольской общинах в результате вражеских обстрелов повреждены частные дома и автомобили. Всего за сутки было зафиксировано 59 прилетов.