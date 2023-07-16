Оккупанты ночью обстреляли промышленное предприятие Краматорска — фото последствий 16 июля, 11:47 Последствия обстрела Краматорска (Фото:Краматорский городской совет/Telegram)

Ночью в воскресенье, 16 июля, российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области. В результате чего есть попадание в промышленное предприятие.

Об этом сообщает горсовет в Telegram.

«Ночью россияне обстреляли Краматорск. Нанесли удар по промышленному предприятию. Повреждены производственные помещения и автомобили», — говорится в заметке.

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Местные власти уточняют, что пострадавших в результате удара нет.

Фото: Краматорский городской совет

Фото: Краматорский городской совет