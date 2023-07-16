Оккупанты ночью обстреляли промышленное предприятие Краматорска — фото последствий
Последствия обстрела Краматорска (Фото:Краматорский городской совет/Telegram)
Ночью в воскресенье, 16 июля, российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области. В результате чего есть попадание в промышленное предприятие.
Об этом сообщает горсовет в Telegram.
«Ночью россияне обстреляли Краматорск. Нанесли удар по промышленному предприятию. Повреждены производственные помещения и автомобили», — говорится в заметке.
Местные власти уточняют, что пострадавших в результате удара нет.