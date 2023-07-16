Оккупанты ночью обстреляли промышленное предприятие Краматорска — фото последствий

16 июля, 11:47
Поделиться:
Последствия обстрела Краматорска (Фото:Краматорский городской совет/Telegram)

Последствия обстрела Краматорска (Фото:Краматорский городской совет/Telegram)

Ночью в воскресенье, 16 июля, российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области. В результате чего есть попадание в промышленное предприятие.

Об этом сообщает горсовет в Telegram.

«Ночью россияне обстреляли Краматорск. Нанесли удар по промышленному предприятию. Повреждены производственные помещения и автомобили», — говорится в заметке.

Видео дня

Местные власти уточняют, что пострадавших в результате удара нет.

Краматорский городской совет
Фото: Краматорский городской совет
Краматорский городской совет
Фото: Краматорский городской совет
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Краматорск Обстрел Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X