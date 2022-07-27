Урожай уничтожен. Оккупанты обстреляли поле озимого ячменя недалеко от Чернобаевки, загорелось почти 200 гектаров посевов 27 июля, 17:45 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты обстреляли поле озимого ячменя недалеко от Чернобаевки, загорелось почти 200 гектаров посевов.

Об этом сообщает полиция Херсонской области в Facebook.

В ведомстве заявили, что военнослужащие России обстреляли поле озимого ячменя недалеко от Чернобаевки. В результате попадания снарядов загорелось почти 200 гектаров посевов. Урожай уничтожен.

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По данным полиции, материальный ущерб составляет более 2 миллионов 600 тысяч гривен.

Правоохранители рассказали, что у села Преображенка из-за артиллерийских обстрелов российскими войсками произошло возгорание посевов озимого ячменя.

«Выгорело 50% поля, материальный ущерб составляет более 600 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

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