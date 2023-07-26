Россияне обстреляли Харьковскую область «шахедами», вспыхнул пожар 26 июля, 03:00 Первомайск (иллюстративное фото) (Фото:photogoroda.com)

В ночь на среду, 26 июля, россияне атаковали Первомайскую общину Харьковской области дронами-камикадзе.

Об этом сообщил городской глава Первомайского Николай Бакшеев.



Он отметил, что враг атаковал «шахедами» промышленные объекты общества.

«В результате чего там возник пожар. Работают спасатели. Информация о жертвах по состоянию на данный момент отсутствует. Также в небе над городом несет дежурство истребитель ВСУ!» — заявил Бакшеев.

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